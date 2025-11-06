資料香川県空撮 四国財務局は6日、10月の経済情勢報告を発表し、四国の景気の総括判断を「緩やかに持ち直している」として、4期連続で据え置きました。物価上昇の影響がみられるものの、スーパーやコンビニでの個人消費が堅調などとしています。 足下の収益環境は、国内の販売価格の上昇や販売数量の増加が改善に寄与した一方、原材料・仕入価格の上昇などが悪化要因になったとしています。悪化要因として関