「生まれてくる子は、絶対に男の子」根拠なく信じる夫お腹のなかの赤ちゃんは、男の子？女の子？夫婦にとって、ドキドキとワクワクに満ちた特別な時間。でも、もし夫が女の子の可能性を全く考えようとしなかったとしたら…？ 今回ご紹介するのは、生まれてくる子どもの性別に異常なこだわりを見せる夫の無邪気な言動に妻は日に日に不安を募らせます。“男の子”の誕生を信じて疑わない夫主人公の女性は、初めての妊娠に喜びと不安