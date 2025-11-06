【新華社成都11月6日】中国四川省成都市の金沙遺跡博物館には現在、金箔で作られた装飾品、太陽神鳥金飾が収蔵されており、「博物館の至宝」となっている。金含有率は94.2％以上、外径12.5センチ、厚さはわずか0.02センチで、3千年前の姿をそのまま現代に伝えている。太陽神鳥金飾は2001年、小さな泥の塊の中から偶然発見された。内側には12本の弧を描くのこぎり歯状の模様が時計回りに配置され、外側は4羽の神鳥が反時計回り