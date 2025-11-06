ドル安円高やや優勢、前日の円安に対する調整など＝東京為替概況 前日の米経済指標、ADP雇用者数とISM非製造業景気指数がともに強めに出たこともあって、ドル円は前日東京午前の152円台から154円30銭台まで上昇。その後高値から少し調整が入って154円10銭台で東京朝の取引をスタートすると、同水準でのもみ合いを経て、午前にいったんドル安円高となった。行き過ぎた動きへの警戒感などもあって、154円14銭から15