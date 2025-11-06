５日、ジェトロのブース。（上海＝新華社記者／常博深）【新華社上海11月6日】中国上海市で5日、第8回中国国際輸入博覧会が開幕した。日本貿易振興機構（ジェトロ）は日本企業148社の出展を取りまとめ、趣向を凝らした「JAPAN MALL（ジャパンモール）」ブースを設置。270品目以上の日本産酒類や食品、独自の食文化を紹介し、日本企業の中国市場開拓を多角的に支援している。今回の大規模な出展は、日本企業が中国市場を重視し