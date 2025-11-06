日本時間１６時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（速報値）（10月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（速報値）（10月）16:00 予想0.2%前回0.0%（前月比) 予想0.8%前回0.9%（前年比) 予想0.2%前回0.1%（除く住宅ローン・前月比) 予想2.9%前回3.1%（除く住宅ローン・前年比)