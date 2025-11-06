ドル円１５４．００近辺、ユーロドル１．１５０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は154.00近辺、ユーロドルは1.1505近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が153.80-154.14、ユーロドルは1.1491-1.1514となっている。前日には米ＡＤＰ雇用統計や米ＩＳＭ非製造業景気指数が強かったことを受けてドル買いが強まった。きょうはドル売りの動きとなっているが、前日の値動きに対する調整の面が