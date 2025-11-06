米株価指数先物時間外取引前日の上昇に調整の動きも、値幅は限定的 東京時間15:56現在 ダウ平均先物DEC 25月限47400.00（-36.00-0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6817.75（-7.50-0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25691.00（-55.25-0.21%）