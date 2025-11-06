元ＮＨＫ解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏が驚きの姿を見せた。岩田氏は６日にカンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）出演をインスタグラムで報告。「黒田有さんとのコラボ企画『黒ちゃん＆岩ちゃんなつかしニュース喫茶』が放送されます」と説明し、「宜しくお願い致します」とセーラー服姿をアップ。「両手をほほに当てたキュートなポーズも披露し、フォロワーから「素敵です」との声が上が