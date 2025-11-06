日本サッカー協会は６日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。年内最後の活動に、ベルギー１部シントトロイデンでプレーするＧＫ小久保玲央ブライアンが、チームメイトの２０歳ＦＷ後藤啓介、オーストリア１部ザルツブルクでプレーする２１歳ＦＷ北野颯太とともに初選出された。昨夏のパリ五輪では守護神として８強進出に貢献した小久保は、クラ