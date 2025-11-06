大相撲の大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）が九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）に出場することが決まった。6日、師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が明言した。琴桜は秋場所13日目の豊昇龍戦で寄り切った際に右膝を負傷した。「右膝内側側副靱帯（じんたい）損傷で全治3週間の見込み」の診断書を提出し14日目から途中休場。9勝5敗1休で場所を終えた。直後の全日本力士選士権やロンドン公演も休場を余儀なくされたが