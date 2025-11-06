慶大が明大を9―4で下し、5季連続18度目となるフレッシュトーナメント優勝を果たした。1点ビハインドで迎えた9回2死満塁から2番・八木が走者一掃の適時打を放つなど一挙5得点を奪い試合を決めた。清原和博氏の次男・勝児は2打数無安打1四球だった。