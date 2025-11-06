クマ対応の支援を始めた陸上自衛隊は、6日も秋田県鹿角市で活動し、駆除したクマを運ぶ作業や、ドローンでクマがいないかどうか確認する作業を行いました。6日は、鹿角市役所を起点に午前9時半ごろから活動を始めた、陸上自衛隊・秋田駐屯地の隊員たち。最初に向かったのは、車で15分ほどの場所にある果樹園でした。赤く色づいたリンゴが実るこの場所の周辺では、クマの目撃情報が相次いでいて、鹿角市が捕獲用のおりを設置してい