阪神の近本光司選手が6日、プロ野球人の社会貢献活動を表彰する「第26回ゴールデンスピリット賞」を受賞しました。2019年12月から兵庫県淡路市のスポーツ親善大使を担っている近本選手。全国各地で社会貢献活動を行う法人「LINK UP」を通じて、淡路島や沖永良部島などの離島の子どもたちに向けた野球教室の開催や、野球観戦・社会経験の機会を提供してきました。球団を通じて近本選手は「個人的にそういう活動は社会人の時からやっ