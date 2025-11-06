北陸財務局は6日の全国財務局長会議で、北陸3県（富山、石川、福井）の10月の景気を「緩やかに持ち直している」と報告し、前回7月の判断を維持した。据え置きは4四半期連続。項目別では、生産活動を「一進一退の状況にある」に引き上げた一方、企業収益は「2025年度は減益見込みとなっている」に下方修正した。個人消費は「緩やかに回復しつつある」との判断を据え置いた。スーパー販売に動きがみられ、コンビニ販売も堅調とし