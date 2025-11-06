10月から芸能活動を再開したタレント小島瑠璃子（31）が6日、都内で「中国ドキュメンタリー映画祭」完成披露開幕式に出席した。同映画祭の発起人である竹内亮監督の作品「再会長江」でナレーションを務めた縁で、スペシャルゲストとして登場した。同監督は「金髪でいきなり帰ってきたからびっくりした」と小島のビジュアルに触れた。小島と同監督は友人関係でもある。小島は「私のことをかなり密着していただいた映像も撮っていた