11月7日（金）の『徹子の部屋』に、EXILE ATSUSHI＆TAKAHIROが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！来年、グループのメジャーデビュー25年を迎える二人。これまでの歩みや、コンサート中のハプニングなど秘話を明かす。また、ボーカルコンビとしての不思議な絆や、互いが知る素顔についても聞く。TAKAHIROは2006年に「EXILE VOCAL BATTLE AUDITION 2006 〜ASIAN DREAM〜」で約1万人の応募者の中から、EXILEのボーカ