アンビスホールディングス [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比39.9％減の63.4億円になり、26年9月期も前期比48.0％減の33億円に落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.4％減の15億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の20.9％→11.4％に大幅低下した。 株探ニュース