６日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことに加え、日経平均株価の反発で投資家心理が改善したことが影響した。 ５日に発表された１０月のＡＤＰ全米雇用リポートで雇用者数の伸びが市場予想を上回り、１０月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）サービス業（非製造業）景況感指数が市場予想よりも改善したことで、同日の米市場では米連邦準備理事会（