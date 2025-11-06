Photo : Sato Tetsuro FUZEより転載ネオソウルの象徴、D’Angelo。J Dillaからのインスピレーションを受け、QuestloveやPino Palladinoらとともに生み出した“あの揺らぎ”──。 その唯一無二のリズムと音楽的精神に敬意を込めて、トリビュート企画｢D’Angelo Groove｣が、11月7日（金）19時より原宿ハラカド3F｢THE COFFEE BREW CLUB : SODE BAR｣で緊急開催される。一夜限り、ここが“Elect