県や山形市によりますと、６日午前、山形市松波二丁目地内でクマのフンが確認されました。 【画像】クマのフン目撃場所 場所は、山形県庁前の県民緑地にある噴水の近くです。 午前10時ごろ、清掃員がフンを発見したということです。 この影響で、県民緑地のトイレが当面の間、使用禁止になるということです。 県や山形市が注意を呼びかけています。 ■目撃場所（地図） ■きのうからきょうにかけてのクマ目撃情報（山形市）