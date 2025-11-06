日本サッカー協会は11月６日、２試合が組まれたキリンチャレンジカップに臨む日本代表メンバーを発表。選出された26人のなかで、ベルギー１部シント=トロイデン（STVV）に所属のFW後藤啓介が初招集された。後藤はクラブの公式サイトを通じて、「代表選出はずっと目標にしてきましたし、ここに選ばれるためにSTVVに来たというのも一つあるので、率直に嬉しく思います」と喜び、意気込みを伝えた。「今、自分が持っているものを