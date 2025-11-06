キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、フルサイズミラーレスカメラの新モデル「EOS R6 Mark III」を対象とした発売記念キャンペーンを開催する。対象購入期間は11月21日（金）～2026年1月14日（水）。 EOS R6 Mark IIIのボディ単体、もしくは各種レンズキットを購入して応募すると、SanDiskのCFexpress Type Bカード（128GB）と、画像編集ソフトウェア「Neural network Image Processing