北海道深川市のコンビニエンスストアに男が押し入り、現金１３万円などを奪う強盗事件がありました。その後、滝川駅で包丁を所持していたとして逮捕された男が関与をほのめかしています。強盗事件があったのは、深川市西町のコンビニエンスストアです。１１月５日午後８時２０分ごろ、包丁を持った男が店内に押し入りました。男は「金を出せ」とアルバイト従業員の男性を脅して現金１３万円とタバコ１箱を奪うと、タクシーで