自然な甘みとしっとりした口あたりが魅力の「サツマイモ」。秋になると食卓に登場する機会も増えますよね。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、炊飯器でつくる「サツマイモご飯」のレシピを教えてもらいました。甘みと塩気が絶妙！塩昆布入りサツマイモご飯今回は、旬のサツマイモを使った「サツマイモご飯」をご紹介します。【写真】炊き上がりに「塩昆布」を加えるほくほくとしたサツマイモのやさしい甘味に、だしの代わりとし