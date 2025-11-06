上白石萌音のマネージャー公式Xが更新され、『世界くらべてみたら』のオフショットが投稿された。 【写真】北欧花柄のワンピ姿でモコモコの地球に寄り添う上白石萌音 ■上白石萌音が花柄のニットワンピ姿で『世界くらべてみたら』に出演 上白石がMCを務めるTBS『世界くらべてみたら』。11月5日は「日本のラーメン職人がブラジルアマゾンへ！現地食材で新作ラーメン」と題して、2時間SPで放送された。