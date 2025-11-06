【その他の画像・動画等を元記事で観る】 森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（公開中）の本編映像から、4つのシーンが公開された。 ■未完成だったソウタへの想いを綴った曲を完成させたカイ 公開されたのは、ソウタ（森崎ウィン）とカイ（向井康二）がバンコクで“運命の再会”を果たすシーンをはじめ、ソウタが先輩社員のジン（及川光博）に、大学時代の片想いの初恋を打ち