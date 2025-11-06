Ｕｂｉｃｏｍホールディングス [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.5％増の6.7億円に伸びたが、通期計画の13.6億円に対する進捗率は49.6％となり、5年平均の46.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の6.8億円に減る計算になる