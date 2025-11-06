北海道積丹町では「１１月６日朝の登校時に町内全校の児童生徒を誘拐する」と誘拐予告があったことから、町内の小中学校は６日を臨時休校にしています。（鷲見記者）「午前８時すぎの小学校前です。登校時間帯ですが児童の姿はありません」６日、小学校の前では警察がパトロールするなど警戒が続いていました。１１月３日、積丹町には「１１月６日の朝の登校時に町内全校の児童生徒を誘拐する」と誘拐予告のメールが届