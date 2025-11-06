ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まで３か月となった。（五輪取材班）ミラノ・コルティナ五輪の聖火リレーは、イタリア国内の総距離１万２０００キロを６０日以上かけて１万１人のランナーがつなぐ計画だ。五輪発祥の地・オリンピアで１１月２６日に採られた後、聖火は１２月４日にアテネで大会組織委員会に引き継がれる。６日には、首都ローマからイタリア国内の聖火リレーがスタートし、地中海のサルデーニャ島やシチリ