前橋市の小川晶市長前橋市の小川晶市長（42）が市職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題を巡り、小川氏と市民との対話集会が14、15両日に市内で開催され、地元コミュニティーFMが生放送することが6日、放送局への取材で分かった。集会で問題の経緯を説明し、既に表明している市長続投に理解を求めるとみられる。集会は、まえばしCITYエフエムが主催。放送時間は両日とも約1時間半で、会場の定員は市民約300人とし、7