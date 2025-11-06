女優の小林涼子（３５）が６日、東京ビッグサイトで行われた、ＪａｐａｎＭｏｂｉｌｉｔｙＳｈｏｗトークステージ特別対談「モビリティ×エンタメ―Ｄｏｌｂｙが提案する新たな価値」に出席した。「ＪａｐａｎＭｏｂｉｌｉｔｙＳｈｏｗ２０２５」は、車やバイクなど、あらゆる乗り物の可能性を体感できるイベント。１０月３０日から１１月９日まで、同会場で開催される。同イベントでは、ドルビージャパン株式会社