社民党の福島瑞穂党首（69）が5日、国会内での定例会見で、同党唯一の衆院議員で副党首の新垣邦男衆院議員（69、沖縄2区）が2日に沖縄県内で会見を開き、離党を表明したことについて「もう離党記者会見をされているのでなかなか難しいですが、考え方は本当に変えてほしいというふうに思っております」と述べ、慰留する考えを示した。 【写真】党大会で福島党首とともに気勢を上げる新垣邦男氏だったが… 福島氏は、新垣氏が