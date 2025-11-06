◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」夢よ再び―。競走馬の引退で、こんな原稿を書くことが多い。ただ、競馬記者歴も２０年以上。１頭の競走馬のデビュー、勝ち上がり、大舞台への出走が難しいことがより分かるようになった。「夢は夢のままか…」と思うことが増えた気がする。そんな中、わずか２年で“奇跡”のつぼみに出会った。マルガという白毛の牝馬だ。姉は同じく真っ白な馬体で、２３年秋の引退までＧ１３勝を挙げたソ