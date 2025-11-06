前走のサウジアラビアロイヤルＣ３着の後、放牧を挟んで東京スポーツ杯２歳Ｓ（１１月２４日、東京）を目指しているゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、雰囲気の良さを漂わせて順調だ。１１月５日に美浦トレセンに帰厩して、６日は坂路を６５秒９―１４秒３で駆け上がって調整した。宮田調教師は「雰囲気は変わらずイレ込むこともなく、そのなかで前進気勢があっていいです。初日としてはいい調教がで