最先端の3Dプリンティング技術を提供するBrule Inc.が、産業用高性能3DプリンターのグローバルリーダーであるIntamsys(インテムシス)社と、日本国内における正規代理店契約を締結しました。本契約により、BruleはIntamsys社の主力製品である「FUNMAT」シリーズをはじめとする高性能3Dプリンターの販売、保守、および技術サポートを、2025年11月6日より本格的に開始します。 Brule Inc. Intamsys社「FUNMAT」シリーズ 国内正規