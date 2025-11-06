◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトは5日、男子シングルス1回戦が行われました。5日の初戦に登場した篠塚大登選手は台湾の林繇儒選手と激闘。第2、3ゲームと落とし追い込まれますが、第4ゲームは接戦をものにして、追いつきます。最終第5ゲームは互いに譲らず迎えた9-9から連続でポイントを取られ、敗れました。日本勢は前日までに張本智和選手と戸上隼輔選手