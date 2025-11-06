「阪神秋季キャンプ」（６日、安芸）阪神の藤川監督が若手野手の成長について語った。グラウンドで選手たちをチェック。今季１軍を経験した高卒３年目の井坪には「トータルの選手ですから、全体練習が終わった後の動きを見ていかなければなというところですけど、まあ、体強くやっていますよね」と評価した。高卒２年目の百崎は８月にウエスタンの試合で死球を受け離脱。そこから復帰して臨んでいる初めての安芸キャンプだが