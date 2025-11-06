■侍ジャパン強化合宿1日目（6日、宮崎）【写真を見る】WBC連覇へ侍ジャパン始動強化合宿1日目の様子侍ジャパンが15日から始まるラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国に向けて6日、宮崎・ひなたサンマリンスタジアムで強化合宿を行った。強化合宿初日を迎え、岡本和真（29、巨人）と追加招集された佐々木泰（22、広島）を除く25選手が集合。ウォーミングアップの時には森下翔太（25、阪神）に村林一輝（28、楽天）が積極的