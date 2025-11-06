日本民間放送連盟（民放連）は、6日に開いた臨時総会でフジテレビの清水賢治社長を理事に選任し、続く理事会で副会長に選んだと発表した。フジは一連の問題を受けて役員への就任を自粛していたが、民放連はフジのガバナンス体制が整ったと判断した。副会長職はキー局や地方局の社長らが複数で担っている。民放連によると、フジが制作部門の再編やコンプライアンス部門の強化などを掲げ、4月に公表した「フジテレビの再生・改革