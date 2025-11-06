「阪神秋季キャンプ」（６日、安芸）阪神の藤川球児監督は新たにヘッドコーチ就任が決まった和田豊コーディネーターについて「自分がお願いした形になりました」と明かした。就任を要請したのは来季、最大の目標となる球団史上初の連覇を達成するため。「オールタイガースでね、９０年間一度もできなかった連覇でしょう。これを突き破るには全勢力をかけて勝ちに行くと」と藤川監督。「これはもう阪神タイガースが強くあるべ