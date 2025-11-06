「FRUITSZIPPER」ファンの台湾の大学生2人組＝10月、台北郊外（NNA＝共同）日本のお家芸「かわいい文化」が進化し、推し活ファンがアジアで急増している。多様なかわいさを提示するアイドルや人生の困難を仲間とかわいく克服するキャラクター…。日本政府は漫画や音楽などのエンターテインメント産業の輸出額を2033年までに20兆円と3倍超にする計画。世界的な人気の拡大で、日本の新たな成長産業になりつつある。日本の女性