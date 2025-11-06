「インフルエンザ」患者数去年同時期の7倍にインフルエンザの感染者数は9月下旬から増え始め、10週連続で増加。10月21日〜27日における定点あたりの患者数は6.29人と、去年の同じ時期と比べ約7倍となっています。厚労省HPによると、注意報の基準となる「10人」を超えているのは東京・埼玉・千葉・神奈川・沖縄で、全国で1015の学校が休校・学級閉鎖しており、前の週と比べると約3倍に増えています。（10月20日〜26日）【写真を見る