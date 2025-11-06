ＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」は４日に第５話が放送され、勝男（竹内涼真）の料理の腕が上がっていく一方、鮎美（夏帆）はミナト（青木柚）から別れを告げられるという展開に。ネットでは、勝男の“肌着問題”を指摘する声が上がっている。４日の放送では、大分から勝男の兄・鷹広（塚本高史）が上京。成績優秀で１人で何でも解決してしまう兄に後ろめたい思いを抱いていた勝男だったが、兄のある苦悩を察し