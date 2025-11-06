お笑いコンビ、マシンガンズの滝沢秀一（49）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「憲法改正」についての自身のスタンスを表明した。滝沢は、高市早苗首相が4日の衆院本会議で、憲法改正の国民投票を行える環境作りや改正案成立を目指す意向を示した記事を添付。「マシンガンズ滝沢は憲法改正に反対の立場を取ります」と一文を記した。投稿は83万回を超える表示回数に。「芸人さんが政治絡みの発言をされるのは賛否両論あ