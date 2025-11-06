楽天の黒川史陽内野手（24）が6日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉を行い、今季年俸860万円から4倍弱アップの3300万円でサイン（金額は推定）。金額を見た時に「これがプロか…」と驚いたという24歳は来季に向けて「たくさんチームに貢献して優勝したい」と表情を引き締めた。高卒6年目の今季は6月中旬からレギュラーに定着。規定打席には届かなかったが、クリーンアップを任され、打率・299をマーク。いずれも自己最