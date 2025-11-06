阪神・藤川球児監督が６日、秋季キャンプ地の高知・安芸市で今季１、２軍打撃巡回コーディネーターを務めた和田豊氏にヘッドコーチ就任を打診した理由を説明した。「（情熱を）すごく強く持っていらっしゃる方というのを僕は１年間ずっと見ている。ずっと支えてきてくれて、常に選手を支えながら首脳陣の方も見ながらいてくれた。（球団史上初のセ・リーグ連覇を）成し遂げるにはこれしかない。オールタイガースのメンバーとし