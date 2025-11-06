日本サッカー協会は６日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田ス）、ボリビア戦（１８日・国立）に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。前回１０月の活動で約１年ぶりの代表入りを果たし、歴史的勝利を挙げたブラジル戦（３〇２）では昨年１１月の左アキレス腱（けん）断裂を経て、３６４日ぶりに代表でプレーしたＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）は、今回も連続で代表入り。クラブを通して「１０月に続いて日本代表に選