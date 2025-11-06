“3列6人乗り”の四駆仕様に反響集まる！ホンダのコンパクトミニバン「フリード」は、日常の使いやすさと居住性の高さを両立させたモデルとして、多くのユーザーから長年支持を受けています。都市部での通勤や買い物といった日常の移動はもちろん、家族でのドライブやレジャーにも対応できる絶妙なサイズ感が魅力で、2025年9月には軽自動車を除く新車販売台数ランキングで5位に入るなど、その人気の高さを改めて示しています。