小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」が開幕した。7Rで3着に入ったのが伊勢崎彰大（47＝千葉）。野口裕史の番手で脚を残しつつ直線へ。前にいた伊藤旭、西田優大には迫れなかったが、3番手でゴールに飛び込んだ。「自分は恵まれただけ。小田原城を見ながら周回していた。野口君には小田原城が見えてからカマしたら遅い、目がけて行くくらいじゃないと、と言っていた。明日は地元勢の3番手で！ただ、ここの番